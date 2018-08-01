Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son bölümünde teknik direktör Fatih Terim’in gözünden düşen ve ilk 11’deki yerini kaybeden Maicon, dün akşamki AEK maçında gösterdiği performansla hocasına adeta mesaj gönderdi.

AEK karşısında deplasmanda 3-2 mağlup olan takımının 2 golünü de kendisi kaydeden Brezilyalı stoper, özellikle frikikten attığı golle taraftardan da tam not aldı. Kaydettiği gollerin yanı sıra 3 gol yenilmesine rağmen savunmada da önemli işler yapan Maicon, birkaç pozisyonda rakibe geçit izni vermedi.

Terim’in sezon bittikten sonra ‘İyi bir teklif gelirse satılabilir’ raporu verdiği 30 yaşındaki defans oyuncusu, yeniden hocasının gönlünü kazanmayı başardı. Denayer’in ayrılığının ardından savunmaya bir takviye isteyen Terim, Maicon’un satılması halinde 2 futbolcu birden alınmasını yönetime iletmişti.

Ancak Maicon’un iyi performans gösterdiğini gören Terim’in, Şampiyonlar Ligi’nde tecrübeli bir savunmacıya ihtiyaç duyacağı için gönderilme fikrinden vazgeçtiği bildirildi.

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