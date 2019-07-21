Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü nerede çekildi? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. IMBD'si 3,8 olan Maide'nin Altın Günü bu akşam ATV'de saat 20.00'da ekranlarda olacak.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ KONUSU NEDİR?

Mahallesinin en şatafatlı altın günlerine imza atmasıyla ünlü Maide (Ezgi Mola),düzenlediği bir altın gününün ardından dede yadigarı gerdanlığının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Gerdanlığı bulabilmek için yeğeni Yağmur'la (Mesut Can Tomay) birlikte güne gelen herkesi soruşturmaya, maceralı olaylar yaşamaya başlarlar.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maide’nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı’nda gerçekleşmiş.