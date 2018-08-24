Maidenhead United - Maidstone United maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Maidenhead United ile Maidstone United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. Maidenhead United 1 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Maidstone United 7 puanda ve 13. sırada. Maidenhead United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Maidstone United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 271 kodlu maçı oynayanlar; Maidenhead United galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Maidstone United galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Maidenhead United son hafta oynanan Boreham Wood maçında 1-1 berabere kaldı.

Maidstone United, Torquay United karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Maidenhead United, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Maidstone United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Maidstone United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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