Mainz 05-Samsunspor maçı canlı izle: Mainz 05-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Alman temsilcisi Mainz 05'in konuğu oluyor. Mainz Arena'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Mainz 05-Samsunspor karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Mainz 05-Samsunspor maçı canlı izle...
Mainz 05-Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde topladığı 10 puanla 6. haftaya 5. sırada girdi. Peki, "Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MAİNZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Mainz 05-Samsunspor maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
MAİNZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mainz Arena'daki karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAİNZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KONFERANS LİGİ'NDE İLK 5'TE
Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.
Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.
İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi AEK'e sahasında 2-1 yenildi.
Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 18 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Moreno Fell, Nebel, Jae-Sung, Kano, Hollerbach, Boving
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Musaba, Mouandilmadji