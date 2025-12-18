Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Mainz 05-Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle: Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Mainz 05-Samsunspor maçı canlı izle: Mainz 05-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Alman temsilcisi Mainz 05'in konuğu oluyor. Mainz Arena'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Mainz 05-Samsunspor karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Mainz 05-Samsunspor maçı canlı izle...

        Giriş: 18.12.2025 - 21:57 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:57
        Mainz 05-Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde topladığı 10 puanla 6. haftaya 5. sırada girdi. Peki, "Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        MAİNZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Mainz 05-Samsunspor maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

        MAİNZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mainz Arena'daki karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        KONFERANS LİGİ'NDE İLK 5'TE

        Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

        Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

        Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

        İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi AEK'e sahasında 2-1 yenildi.

        Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 18 gol gördü.

        MUHTEMEL 11'LER

        Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Moreno Fell, Nebel, Jae-Sung, Kano, Hollerbach, Boving

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Musaba, Mouandilmadji

