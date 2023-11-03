Makyajsız Simge Sağın
Nişantaşı'ndaki bir restoranda görüntülenen Simge Sağın'ın makyajsız hali dikkat çekti
Giriş: 03.11.2023 - 08:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:00
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Simge Sağın, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, bir mekanda görüntülendi.
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Spor salonundan çıktıktan sonra yemek yiyen Sağın, saatlerce bir arkadaşı ile birlikte restoranda sohbet etti.
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42 yaşındaki ünlü şarkıcının makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: HT Magazin