Malatya'da 3.8 Muğla'da ise 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Darende ilçesinde 3,8 büyüklüğünde, Muğla'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi
Giriş: 17.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 17.02.2024 - 22:49
Malatya'nın Darende ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu.
MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE DEPREM
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Muğla'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem yerin 29 kilometre altında oluştu...