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        Haberler Gündem Malatya'da 3.8 Muğla'da ise 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son dakika haberleri

        Malatya'da 3.8 Muğla'da ise 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Malatya'nın Darende ilçesinde 3,8 büyüklüğünde, Muğla'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 17.02.2024 - 22:49
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        Malatya ve Muğla'da deprem
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        Malatya'nın Darende ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu.

        MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE DEPREM

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Muğla'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem yerin 29 kilometre altında oluştu...

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        #muğla deprem
        #Seydikemer deprem
        #haberler

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