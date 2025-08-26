Habertürk
        Haberler Gündem Malatya'da evin çatısı çöktü! Anne ve kızı son anda kurtuldu - Güncel haberler

        Malatya'da evin çatısı çöktü! Anne ve kızı son anda kurtuldu

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tek katlı evin çatısında göçük meydana gelirken, gürültüyü duyan anne ve kızı hızlıca evden çıkarak kurtuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 23:31 Güncelleme: 26.08.2025 - 23:32
        Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Tek katlı müstakil evin çatısı bilinmeyen nedenle gürültüyle çöktü. Olay sırasında evde bulunan anne ve kızı, gürültüyü fark edip son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çatı göçüğü altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Çatının çökme sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

