İHA

Beşkonaklar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan Emre Ş. (16) annesi mutfakta iken çıktığı balkondan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikte beton zemine düştü.

Apartmanda ki çocukların durumu fark ederek çevredeki esnaflara haber vermesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emre Ş.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler olayın gerçekleştiği apartmanda inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.