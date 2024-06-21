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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:45
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        Uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi Karadere mevkisinde, M.S. idaresindeki i 02 FR 414 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki Zeynep Sakar, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü M.S. ile Ö.S, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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