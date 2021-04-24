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Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı

Malatya'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı

Malatya'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 gözaltı
Malatya'da olaylı gece: 9 gözaltı
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DHA

Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişi, otomobilleriyle husumetli oldukları 5 kişinin evine gelerek tabancalarla ateş açtı. Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobille kaçan 4 kişiyi Beydağı Mahallesi'nde 4 tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Özalper Mahallesi'ndeki 5 kişiyi gözaltına almak için eve gitti. Polisin 'teslim olun' ikazını dinlemeyen şüpheliler için Özel Harekat polisleri çağrıldı.

Yine polisin megafonla 'etrafınız sarıldı, teslim olsun, size zarar vermeyeceğiz' ikanızı dinlemeyen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. DHA'nın haberine göre; şüpheliler, operasyonun başlamasıyla ellerinde bulunan 4 tabancayla birlikte teslim oldu. Polis, teslim olan 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ölen veya yaralananın olmadığı ve toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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