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15 Temmuz Meydanı'nda 58 il ve ilçeden gelen mahkûmların yaptığı ürünlerin sergilendiği fuara vatandaşlar ilgi gösterdi. Fuar alanında, 'Çalışanlar' olarak adlandırılan stantta mahkûmların özenerek yaptığı ürünlere yer verildi.
Ayrıca mahkumların çakmak, demir parçası gibi materyallerden gizlice yaptıktan sonra ele geçirilen delici ve kesici suç aletleri de gösterildi.
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hâkimi Murat Şaşı, "Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerin boş zamanlarında nasıl bir yöntemle alet ürettiklerini göstermek amacıyla bunları gösterdik. Burada 'Çalışmazlarsa' diye soru işaretini koymuşuz ve görüldüğü gibi muhtelif malzemelerden musluktan, kalemden, tahtalardan, ahşaptan, metal malzemelerden aklınıza gelmeyecek nitelikte üretimde bulunabiliyorlar. Tabii ki çalıştıkları durumlarda ise bunu da göstermek ikili bir ayrıma gittik. Çalıştıklarında ise farklı iş kollarında üretim yapabiliyorlar" diye konuştu.
Şaşı, kurumlarının 183 iş kolunda tutuklu ve hükümlülerin meslek edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, 2018 yılı itibariyle 58 bin 650 kişinin eğitim aldığını sözlerine ekledi.
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