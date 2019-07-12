Malatya'da terör operasyonu: 17 gözaltı

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, THKP/C (Dev-yol) terör örgütü üyesi oldukları ve propaganda yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.