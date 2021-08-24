Yaşlı adam evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında babasıyla birlikte yaşayan M.T. sabah 10.00 sularında ayrıldığı ikametine gün içiresinde belirli aralıklarla 3 defa gelerek girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine M.T. durumu polis ekiplerine bildirirken olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Tahir Tanrıverdi'yi yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tahir Tanrıverdi'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.