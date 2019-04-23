Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, cumartesi günü Çetinkaya- Malatya hattı, Hasançelebi-Hekimhan arasında saat 14.00 sularında, yük treni devrildi. Kazada, 2 makinistin hafif yaralandığı bildirildi. Habertürk, kazaya ilişkin ayrıntılara ve görüntülere ulaştı. İlk tespitlere göre kaza, vagonlara yapılan yükleme sırasında fren düzeneğini harekete geçirecek hava sisteminin verilmemesi nedeniyle meydana geldi. Vagonlar yüklendikçe yüklendi ve bir süre sonra yükleme rampasından kendiliğinden harekete geçti. Cevher dolu vagonlar, büyük bir gürültüyle raydan çıktı ve devrildi.

İŞTE O AN

Habertürk, kaza anına ilişkin izleyenlerde “dehşet” duygusu uyandıran görüntülere ulaştı. Görüntüler, büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu. Kazaya tanık olanlar, vagonların devrilmesiyle ortaya çıkan tablo karşısında çaresizliklerini,

“La ilahe illallah” diyerek dışa vuruyor.