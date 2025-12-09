Malatya'nın Darende ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Akdaş'ın kayısı bahçesinde beslediği tilkiyle kurduğu diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA'daki habere göre; Malatya'nın Darende ilçesinde kış hazırlığı yapan 45 yaşındaki Akdaş, tarlasına gelen tilkiye ekmek verdi.

EKMEĞİ ALIP UZAKLAŞTI

Ekmeği alarak uzaklaşan tilki bir süre sonra yeniden bahçeye dönerek Akdaş'ın uzattığı diğer yiyeceği de aldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anları telefonuyla kaydeden Akdaş'ın, tilkiyle sohbet ettiği de görüntülere yansıdı. "Senin yüzünden eve aç gidiyorum, hanım da diyor ki 'Sen ne kadar ekmek yiyorsun?' Nereden bilsin ki tilki besliyorum dağda" sözleri yüzleri gülümsetti.