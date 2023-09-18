Cezaevi nakil aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaralı MALATYA'da,cezaevi nakil aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hanifi Şengül (63) hayatını kaybetti, 2 askeri personel ve 2 mahkum yaralandı.

MALATYA'da,cezaevi nakil aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hanifi Şengül (63) hayatını kaybetti, 2 askeri personel ve 2 mahkum yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri yönüne giden Mehmet Hakan K. (34) yönetimindeki 44 ABB 433 plakalı cezaevi nakil aracı, aniden dönüş alarak yön değiştirdiği öne sürülen Hanifi Şengül'ün kullandığı 01 JP 426 plakalı otomobille çarpıştı. Cezaevi aracındaki 2 mahkum ve 2 askeri personel ile otomobilin sürücüsü Hanifi Şengül yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Hanifi Şengül, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı askerler ile mahkumlar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.