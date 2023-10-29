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        Malatya'da yük treni hemzemin geçitte çarptığı aracı 3 kilometre sürükledi: 1 yaralı

        MALATYA'nınHekimhan ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptıktan sonra yaklaşık 3 kilometre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:45 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:50
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        Malatya'da yük treni hemzemin geçitte çarptığı aracı 3 kilometre sürükledi: 1 yaralı
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        MALATYA'nınHekimhan ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptıktan sonra yaklaşık 3 kilometre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 19.20'de Malatya'nın Hekimhan ilçesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Malatya'dan Sivas yönüne giden Birol T. (56) idaresindeki '63854' sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hasan Y. (48) yönetimindeki 34 GB 3432 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trenin altında yaklaşık 3 kilometre sürüklenen araçta bulunan sürücü Hasan Y. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kapanan demir yolu trafiği aracın kaldırılması ile yeniden açıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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