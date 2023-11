Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı çözüm noktasında Türkiye her türlü politikayı ortaya koymakta CUMHURBAŞKANIYardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin her zaman Filistin´in yanında olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız, her türlü platformda Gazzeli mazlum ve mağdurların haklarını savunmakta, dünyada mazlumların sesi olmaktadır. Bu konuda açık konuşan, net tavrını ortaya koyan önde gelen bir lider olarak her türlü diplomatik çabayı da göstermektedir. Kalıcı çözüm sağlanması noktasında Türkiye Cumhuriyeti her türlü fikri, projeyi ve politikayı ortaya koymaktadır. Böyle bir süreç olması halinde de garantör ülke olma alternatifi dahil olmak üzere her türlü imkanı da harekete geçirmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrası Yılmaz, 'İş Dünyası Buluşması'nda belediye başkanları, iş insanları ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarıyla ilgili, "30 günü aşkın süredir Gazze´de insanlık ve savaş suçları işleniyor. Bunu görmek için Gazzeli, Filistinli olmaya gerek yok, Müslüman olmaya da gerek yok, oradaki acıları görmek ve hissetmek için insan olmak yeter. Gazzeliler bir taraftan açlıkla diğer taraftan ağır bombardımanla kıyıma uğratılmaktadır. Binlerce sivili hedef alan bu katliamın önüne geçilmesi şu anda insanlığın en önemli ve öncelikli meselesidir. Bizim de en öncelikli meselemizdir. Bunun için en hızlı şekilde ateşkesin sağlanması, ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekmektedir" diye konuştu.

'ER GEÇ BU SORUN İNŞALLAH ORTADAN KALKACAKTIR, HAK YERİNİ BULACAKTIR'

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye, Filistin davasının sonuna kadar arkasındadır. Bu süreçte insani yardımlar noktasında öncü ülke olduk. Mısır´a çok sayıda uçakla yardım iletildi. Refah sınır kapısından imkan oluştukça oradaki mazlum halka destek olmak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, her türlü platformda Gazzeli mazlum ve mağdurların haklarını savunmakta, dünyada mazlumların sesi olmaktadır. Bu konuda açık konuşan, net tavrını ortaya koyan önde gelen bir lider olarak her türlü diplomatik çabayı da ortaya koymaktadır. Kalıcı çözüm sağlanması noktasında Türkiye Cumhuriyeti her türlü fikri, projeyi ve politikayı ortaya koymaktadır. Böyle bir süreç olması halinde de garantör ülke olma alternatifi dahil olmak üzere her türlü imkanı da harekete geçirmektedir. Son yapılan Türk Devlet Teşkilatı Zirvesi´nde de sivil koruma mekanizmasının kurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız ortaya koymuştur. Buna benzer pek çok insani ve diplomatik çaba devam etmektedir. Çok yoğun bir mesai içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti´nin bütün imkanlarını kullandığını ifade etmek isterim. Er geç bu sorun inşallah ortadan kalkacaktır, hak yerini bulacaktır."

'DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR ÜÇ BAŞLIKTA'

Deprem sonrası çalışmaları 3 başlıkta topladıklarını dile getiren Yılmaz, "Birincisi kalıcı konutların inşası ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmeleri. İkincisi tahrip olan altyapının inşası. Üçüncüsü ise deprem bölgesinin sosyo-ekonomik olarak yeniden canlanması, eskisinden daha güçlü bir şekilde üretim ve ihracat çalışmalarını sürdürmesi" diye konuştu.

'2024 İÇİN 1 TRİLYON 28 MİLYAR LİRA ÖDENEĞİ BÜTÇEMİZE KOYMUŞ DURUMDAYIZ'

Yılmaz, Ankara´da güçlü bir koordinasyon yapısının oluşturulduğunu kaydederek, "Hak sahipliği resmileştiği zaman kendimizi daha iyi planlama imkanına kavuşmuş olacağız. Hiçbir vatandaşımız aç, açıkta kalmadı. Şimdi kalıcı çözümlere odaklanmış durumdayız. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmaya 3 trilyondan fazla para harcayacak. Meclis´te şu an bütçemiz; 2023´te 762 milyar lira merkezi yönetim olarak deprem bölgesine kaynak ayırdık. 2024 için ise bir trilyon 28 milyar lira ödeneği bütçemize koymuş durumdayız. Deprem bölgemizde bunu harcayacağız" ifadelerini kullandı.