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        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat: Malatya'daki yaraları saralım; Filistin'e de koşalım

        OCAKPartisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Malatya'daki yaraları saralım; Filistin'e de koşalım, Doğu Türkistan'a da gidelim, Karabağ'a da yetişelim, Kıbrıs'a da yönelelim ve Cumhuriyet'in değerlerine hep beraber sahip çıkalım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:50
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        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat: Malatya'daki yaraları saralım; Filistin'e de koşalım
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        OCAKPartisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Malatya'daki yaraları saralım; Filistin'e de koşalım, Doğu Türkistan'a da gidelim, Karabağ'a da yetişelim, Kıbrıs'a da yönelelim ve Cumhuriyet'in değerlerine hep beraber sahip çıkalım" dedi.

        Kadir Canpolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada partililere seslenen Canpolat, "Filistin'de yıkım varsa yüreğimiz kan ağlıyor. Acılarımız bir bizim; Hatay'daki, Malatya'daki yıkım da bir. Bu anlamda Malatya'da gözle görülür düzeyde yıkım var. Depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen, devletimizin hangi düzeyde özverili bir şekilde çalıştığını gururlana gururlana seyrediyoruz. Yeterli veya yeterli değil midir; o da Malatyalı hemşerilerimizin takdiridir. Burada, Hatay'da, deprem bölgesinin tamamında çok ciddi sorunlar halen devam etmektedir. Bu yıkımları, bu büyük felaketi hep beraber omuz omuza vererek çözebilir, yaralarımızı sarabiliriz. 9 ay geçmesine rağmen devletin idaresindeki tüm mekanizmaların canhıraş bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Özellikle siyasi partilerin de sınıfta kaldığını görüyoruz. Bugün siyaset zamanı değil; bugün milletin acılarını sarma zamanı, bırakın siyaseti. Şu milletin yaralarını sarın. Şu parti, bu parti deme zamanı değil arkadaşlar. Her zorlukta bir olmuş, hırsı can yapmış, yeri gelmiş Çanakkale Savaşı'nda ve her zor dönemlerde milletimiz ile bir ve bütün bir şekilde zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Filistin'de bir yara varsa; o yara da bizimdir. Malatya'daki yaraları saralım; Filistin'e de koşalım, Doğu Türkistan'a da gidelim, Karabağ'a da yetişelim, Kıbrıs'a da yönelelim ve Cumhuriyet'in değerlerine hep beraber sahip çıkalım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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