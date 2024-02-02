Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHRACATZİRVESİNE KATILDI 

        Malatya'da düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne de katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremleri sonrasında toplamda 40 bin kadar kalıcı konutun tamamlandığını ve yakın zamanda kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

        'PAYLAŞTIĞIMIZ VERİLER SEVİNDİRİCİ'

        Bakan Bolat Türkiye'nin ihracatına ilişkin de verileri paylaştı, "2023 yılının ikinci yarısında atağa geçmiştik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletimizin göstermiş olduğu istikrar yolu ekonomide de güçlü bir performans göstermekte. Bu çerçevede almış olduğumuz tedbirlerle haziran ayından itibaren hem ihracatımız artı trendine girdi hem de ithalatımız ağustos ayı itibari ile gerileme trendine girdi. Ocak ayı için bugün halkımız ve kamuoyu ile paylaştığımız veriler sevindirici. 2024 yılının ilk ayında 34 gün ticaret tamamen durmasına rağmen ihracatımız artış gösterdi." dedi.

        KIZILDENİZDEKİ SALDIRI

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kızıldeniz'de yapılan füze saldırılarına da değinerek, "Kızıldeniz'deki füze saldırıları ve bu noktada dünya lojistik şirketlerinin Kızıldeniz Süveyş Kanalı'nı kullanma çabası şimdilik geçici görünüyor. Bunun bizim açımızdan artıları da var eksileri de. Dünya ticareti açısından lojistik maliyetleri yükseldi. Türkiye zaten 2-3 günde teslimat yapabilme yetenekleri sayesinde hem tedarik hem lojistik anlamında bir üst konumda. Türkiye; firmalar, üreticiler hatta ABD'li üreticiler için başka ülkelerden ve Körfez ülkelerinden, Ortadoğu'da yatırım noktasında, üretim noktasında ortaklık yapılmak istenen yatırım yapılmak istenen bir ülke konumunda" ifadesini kullandı.

        'ULUSLARARASI ARENADA VE DİPLOMASİDE AÇIK BİR MAĞLUBİYETİDİR'

        İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Bolat, "İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları karşısında başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve hükümetimiz bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Oraya insani yardımların bir an önce ulaşmasını sağlamak için hükümetimiz ilk günden beri bu noktada büyük gayret sarf ediyor. Sayısız uçaklar ve gemi yoluyla bu yardımlar Gazze'ye ulaştırılıyor. Artık batı kamuoyunun neredeyse yarısından fazlası İsrail'i suçlar ve kınar hale geldi. Israil çok güvendi, batı kamuoyunun bile desteğini kaybetmeye başladı. Belki hükümetler, devletler düzeyinde hâlâ açık bir destek alıyor ama görüyorsunuz işte Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Bu İsrail'in, uluslararası arenada ve diplomaside açık bir mağlubiyetidir. Hiçbir devlet kuruluşu İsrail ile ticaret yapmıyor. Çok net ve açık olarak bunu söylüyorum. Özel sektör kuruluşları yapıyor, yabancı sermayeli firmalar yapıyor bunların da uzun süreli kontratları var, sözleşmeleri var. Diplomasi kanallarının açık olması gerekiyor. Gerek Gazze için gerekse Batı Şeria için" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2)
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2)
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da depremzede esnaf ve vatandaşları ziya...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da depremzede esnaf ve vatandaşları ziya...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ihracat seferberliği panelinde konuşt...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ihracat seferberliği panelinde konuşt...
        Malatya'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
        Malatya'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
        Malatya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
        Malatya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
        Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi