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        Malatya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

        Malatya'da tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:19
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        Malatya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
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        Malatya'da tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen nedenle O.K. (28) ile Hüseyin Irmak (38) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Malaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan O.K. ise polislerce bir süre sonra gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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