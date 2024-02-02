Malatya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'da tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen nedenle O.K. (28) ile Hüseyin Irmak (38) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Malaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan O.K. ise polislerce bir süre sonra gözaltına alındı.