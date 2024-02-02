Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

        Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

        Narkotik Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden şehirler arası otobüslerle gümrük kaçağı elektronik sigaraların taşınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

        Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaçak ürünlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli M.P'ye yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Bolat, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Ticaret Bakanı Bolat, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede gençlerin güvercinleri umud...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede gençlerin güvercinleri umud...
        TİM Başkanı Gültepe ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
        TİM Başkanı Gültepe ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yola savrulan cep telefonu sa...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yola savrulan cep telefonu sa...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmal...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmal...