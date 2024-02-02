Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

Narkotik Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden şehirler arası otobüslerle gümrük kaçağı elektronik sigaraların taşınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli M.P'ye yasal işlem yapıldı.

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