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        Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsasında duygusal anma

         MALATYA'da depremde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsası önünde anma etkinliği düzenleyen depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 01:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 01:30
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        Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsasında duygusal anma
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         MALATYA'da depremde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey apartmanı arsası önünde anma etkinliği düzenleyen depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

        Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki Hakimbey apartmanı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ında bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yakınlarını enkaz altına kaybeden vatandaşlar anma etkinliği düzenledi. Bina enkazının kaldırıldığı arsaya gelen vatandaşlar, 'Adalet-6 Şubat, Hakimbey- 4:17' yazıp kaybettikleri yakınlarını anmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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