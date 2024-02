Malatya Valiliğinden olası etkinlik ve eylem açıklaması

Malatya Valiliği, resmi izinler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru dışında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Valiliğinin oluru ile Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının, düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve` ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğinde (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, açık ve kapalı yer toplantısı, açlık grevi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ile pankart asma, imza kampanyası düzenleme gibi) her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırları girişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem, etkinliklerin Malatya İl Geneli (tüm dış ilçelerin tamamı polis ve jandarma sorumluluk bölgesi dahil) 05.02.2024 Pazartesi günü saat 00.01'den 07.02.2024 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar 3 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."