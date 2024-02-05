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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatya esnafı anıları ve ekmek kapıları için yeni Şire Pazarı'nı bekliyor

        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Malatya'da perakende ticaretin kalbi olan ve kuşaklar boyunca esnafa ev sahipliği yapan tarihi Şire Pazarı, depremin birinci yılında yeniden inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:57
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatya esnafı anıları ve ekmek kapıları için yeni Şire Pazarı'nı bekliyor
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        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Malatya'da perakende ticaretin kalbi olan ve kuşaklar boyunca esnafa ev sahipliği yapan tarihi Şire Pazarı, depremin birinci yılında yeniden inşa ediliyor.

        Pazarın olduğu yerde enkaz kaldırma çalışmalarının ardından başlayan inşaat yoğun şekilde sürüyor.

        Deprem öncesinde tarihi Şire Pazarı ve çevresinde faaliyet gösteren işletmeciler, kendilerine sağlanan geçici iş yerlerinde hem ticari hayatın bir parçası olmayı sürdürüyor hem de yıllardır kendilerinden alışveriş yapan müşterileriyle buluşuyor.

        Baba mesleğini sürdüren ve bölgede gıda ürünleri toptan ticaretiyle uğraşan Erdal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazar'da bakırcı, tekstilci, ayakkabıcı ve kuruyemişçilerin bir arada olduklarını, Malatya'ya her gelenin mutlaka Pazar'a uğradığını ancak depremin çarşıyı yıktığını söyledi.

        Depremin yol açtığı olumsuzlukların hala devam ettiğini dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Buna rağmen ben hiçbir zaman şehri terk etmedim. Niye? Bizden bir şeyler bekleyen insanlar olduğu için. Hayat ve yaşam şartlarımızın gerçekten çok zor olduğu dönemden geçtik. Ama süreç içerisinde gördük, projelerin içerisinde iyi şeyler olacağına inanıyoruz. Eskisinden daha farklı, daha yenilikçi bir proje gördüğümüz kadarıyla."

        Depremden sonra yaşanan sürecin maddi ve manevi olarak insanları yorduğuna işaret eden Yılmaz, "Süreçte herkes çaba sarf etti. Bu çabaları kimse inkar edemez. Esnaf için konteyner çarşılar yaptılar. Kısmen esnaflar gitti, orada çalışmaya devam ediyorlar. Herkes bir şekilde ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda toparlanır. Bu memleket bizim. Bizler bu memleketi bırakamayız. Burada doğduk, burada büyüdük, buranın ekmeğini yedik." diye konuştu.

        - Bir başka esnafa dokundu, ikisi Malatya'ya tutundu

        Şehri neden terk etmediğini başından geçen bir olayla anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Ben toptan gıda pazarlamacılığını yapıyorum. Depremden sonra eşimle oturduğum zaman, 'Hadi biz de gidelim. Burada bir umudumuz kalmadı.' dedim. Kendimizi geçtik çocuklarımızı düşünmeye başladık. Benden ürün alan bir adam geldi. Dükkanda oturuyorum. Dükkan da demeyeyim. Kısmen arabamızda malımız var... Dükkan tutmamıştık daha. Geldi dedi ki, 'Abi bana ürün verir misin, ilçelerde satıyorum, üzerimde para da yok.' Bir an vicdan yaptım. Adama ürünü verdim. Bugün o adam kendi ayaklarının üstünde durdu. Eve gittiğim zaman hanıma dedim ki, 'Hadi biz bir şekilde ayaklarımızın üstünde dururuz ama bizim yaptığımız, ürettiğimiz, sattığımız ürünleri birilerinin de satıp evine ekmek götürmesi lazım.' Bizim Malatya'da kalmamızın en büyük sebebinden biri bu. Bu yüzden kaldık. Hala buradayız."

        Yılmaz, şehrin yeniden ayağa kalkacağına inandıklarını belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şehirde inşaatların devam ettiğini dile getiren Yılmaz, her şeyin iyi olması umuduyla yaşadıklarını söyledi.

        - Pazarın yıkılışı hayat akışını değiştirdi

        Tarihi Şire Pazarı'nın deprem öncesindeki durumu hakkında da bilgi veren Yılmaz, Pazar'ın "Malatya'nın göbeği"nde olduğunu söyledi.

        Birçok sektörün pazarda faaliyet gösterdiğini ifade eden Yılmaz, pazarın yıkılmasının insanların hayatını değiştirdiğini belirtti.

        Yılmaz, depremde insanların hem evlerini hem de işlerini kaybettiklerine işaret ederek, "Konteynerde öyle insanlar gördüm ki milyonlarca lira parası var, çay almak için sıraya girmiş. Çok zor bir süreçti. Bunların hepsine şahit olduk. Bizim için deprem bitmiş değil. Bugün Malatya'da kime sorarsanız sorun, evinde huzurlu bir şekilde yatmıyordur." dedi.

        Asgari ücretle çalışan insanların çoğunun şehri terk ettiğini bildiren Erdal Yılmaz, Malatya'da sağlam olan binaların kiralarındaki artışın da şehirde kalanlar hayatını zorlaştırdığına dikkati çekti.

        - "1-2 yıl içerisinde eski Şire Pazarı'nı ayakta göreceğiz"

        Konteynerde, arasında kuru kayısının da yer aldığı, gıda maddeleri satan Kaya Doğan da 1987'den bu yana Malatya'da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Depremden önce tarihi Şire Pazarı'nda faaliyet gösterdiklerini bildiren Doğan, "Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta deprem oldu. Çarşıda büyük hasar oldu. Şire Pazarı'nda 3 tane yerimiz vardı. Şu anda gördüğünüz gibi konteynere geldik. Hayatımızı idame etmek zorundayız. Bir haftadır buradayız." diye konuştu.

        Depremin ardından geçen bir yılın kendileri için zor olduğunu ifade eden Doğan, bu süreçte ellerindeki ürünlerin hepsinin bozulduğunu kaydetti.

        Yeni ürünlerle faaliyete devam ettiklerini anlatan Doğan, "Önümüzde bir seçim var. İnşallah 1-2 yıl içerisinde eski Şire Pazarı'nı ayakta göreceğiz. İki yıl içerisinde kuyumcular, kayısıcılar, perakendeciler, kasaplar bunların hepsinin taşınacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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