Depremden etkilenen Malatya afetin 1. yılında görüntülendi

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında boş alanlarda yapılan yeni çalışmalar dikkati çekiyor.

6 Şubat depremlerinde 6 bin 643 binanın yıkıldığı, 35 bin 907 binanın da ağır hasar aldığı kent afetin birinci yılında havadan görüntülendi.

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