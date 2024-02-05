Malatya'da konteyner kentte Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Samanköy Yeni Hayat Geçici Konaklama Merkezi'ne kütüphane açıldı.

Türk Kızılay, Türk Telekom ve TÜRKSAT'ın katkısıyla hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak devletin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel şirketlerin aynı seferberlik ruhuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Sarılar, akut dönemde yaptıkları çalışmalardan artık iyileştirme çalışmalarına geçtiklerini, bölgede özellikle eğitimdeki eksikliklerin önüne geçmek için çocuklar ve gençler için projeler geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Depremlerin eğitimde çok büyük zorluklara yol açtığını, kütüphanelerin hasar görmesiyle öğrencilerin bilgiye erişiminin kısıtlandığını, afetten en çok etkilenen 6 ilde yaklaşık 1 milyon 350 bin öğrencinin öğrenim hayatının etkilendiğini dile getiren Sarılar, konteynerlerin kısıtlı ortamının üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ders çalışma verimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kütüphanelerin öğrenciler için sadece sessiz bir çalışma ortamı değil, aynı zamanda bilgiye erişim ve kişisel gelişim fırsatı sunan hayati öneme sahip mekanlar haline getirildiğini belirten Mustafa Sarılar, bölgedeki ihtiyacın karşılanması için 100. Yıl Kütüphaneleri Projesi başlattıklarını söyledi.

- 44 öğrenci rahat bir şekilde çalışabilecek

Kütüphane binasının yaklaşık 126 metrekare alanda hizmet vereceğini ve 44 öğrencinin rahat bir şekilde çalışmasına imkan sağlayacağını dile getiren Sarılar, "Kütüphane, çalışma alanı, derslik ve dinlenme alanına sahip olacak. Aynı zamanda bilgisayar ve yazıcı hizmetlerini de içeren binalar şeklinde tasarladık. Böylece gençlerimiz hem ödevlerini rahat yapabilecek hem de sınavlara rahat hazırlanabilecekler. Kütüphane projemiz kapsamında depremden etkilenen 6 ilimizde 8 kütüphanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yeni bağışçılarımızın desteğiyle yıl sonuna kadar hedefimizin 50 olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Çöllüoğlu ise deprem zamanı yaklaşık 200 bölgede mobil haberleşmede ciddi bir sıkıntı yaşandığını, TÜRKSAT olarak uydu üzerinden acil durum haberleşmesi sağlamak üzere 100'ün üzerinde yere uydu üzerinden kurulum yaptıklarını anlattı.

Çöllüoğlu, kütüphane açılışında bulunmanın kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

Kale Kaymakamı ve Konaklama Merkezi Sorumlusu Mustafa Aksoy ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın da selamlama konuşmasının ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra kütüphaneyi gezdi.