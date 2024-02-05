Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da konteyner kentte Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Samanköy Yeni Hayat Geçici Konaklama Merkezi'ne kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da konteyner kentte Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Samanköy Yeni Hayat Geçici Konaklama Merkezi'ne kütüphane açıldı.

        Türk Kızılay, Türk Telekom ve TÜRKSAT'ın katkısıyla hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak devletin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel şirketlerin aynı seferberlik ruhuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Sarılar, akut dönemde yaptıkları çalışmalardan artık iyileştirme çalışmalarına geçtiklerini, bölgede özellikle eğitimdeki eksikliklerin önüne geçmek için çocuklar ve gençler için projeler geliştirmeye başladıklarını söyledi.

        Depremlerin eğitimde çok büyük zorluklara yol açtığını, kütüphanelerin hasar görmesiyle öğrencilerin bilgiye erişiminin kısıtlandığını, afetten en çok etkilenen 6 ilde yaklaşık 1 milyon 350 bin öğrencinin öğrenim hayatının etkilendiğini dile getiren Sarılar, konteynerlerin kısıtlı ortamının üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ders çalışma verimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Kütüphanelerin öğrenciler için sadece sessiz bir çalışma ortamı değil, aynı zamanda bilgiye erişim ve kişisel gelişim fırsatı sunan hayati öneme sahip mekanlar haline getirildiğini belirten Mustafa Sarılar, bölgedeki ihtiyacın karşılanması için 100. Yıl Kütüphaneleri Projesi başlattıklarını söyledi.

        - 44 öğrenci rahat bir şekilde çalışabilecek

        Kütüphane binasının yaklaşık 126 metrekare alanda hizmet vereceğini ve 44 öğrencinin rahat bir şekilde çalışmasına imkan sağlayacağını dile getiren Sarılar, "Kütüphane, çalışma alanı, derslik ve dinlenme alanına sahip olacak. Aynı zamanda bilgisayar ve yazıcı hizmetlerini de içeren binalar şeklinde tasarladık. Böylece gençlerimiz hem ödevlerini rahat yapabilecek hem de sınavlara rahat hazırlanabilecekler. Kütüphane projemiz kapsamında depremden etkilenen 6 ilimizde 8 kütüphanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yeni bağışçılarımızın desteğiyle yıl sonuna kadar hedefimizin 50 olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

        TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Çöllüoğlu ise deprem zamanı yaklaşık 200 bölgede mobil haberleşmede ciddi bir sıkıntı yaşandığını, TÜRKSAT olarak uydu üzerinden acil durum haberleşmesi sağlamak üzere 100'ün üzerinde yere uydu üzerinden kurulum yaptıklarını anlattı.

        Çöllüoğlu, kütüphane açılışında bulunmanın kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

        Kale Kaymakamı ve Konaklama Merkezi Sorumlusu Mustafa Aksoy ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın da selamlama konuşmasının ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra kütüphaneyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Malatya Valiliğinden stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgi...
        Malatya Valiliğinden stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgi...
        Depremden etkilenen Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
        Depremden etkilenen Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatya esnafı anıları ve ekmek kapıla...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatya esnafı anıları ve ekmek kapıla...
        AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 500'den fazla kişiyi enkazdan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 500'den fazla kişiyi enkazdan...