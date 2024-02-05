Malatya'da okullar 6 Şubat'ta tatil edildi
MALATYA'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısı ile eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
MALATYA'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısı ile eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümü dolayısı ile ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısı ile yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel - Türkiye-Malatya - Recep BAĞDAT
2024-02-05 20:30:54
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.