Malatya Valisi Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı mesajında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, tarih boyunca farklı şiddetlerde meydana gelen depremlerden ve bilim insanlarının çalışmalarından bildiklerini belirtti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin bu gerçeği kendilerine bir kez daha hatırlattığını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"İnsanlık tarihi boyunca yaşanılan en ağır doğal afetlerden birisi oldu. 11 ilimizin hasara uğradığı bu felaket, ülkemizi derinden yaralayıp, emsalsiz acılar ve kayıplar ile sonuçlanarak hafızalarda unutulmayacak izler bıraktı. Tarihimizin en zorlu sınavlarından birinden geçtiğimiz o günlerden bugüne sahip olduğumuz hasletleri, alicenaplığı, dayanışma ruhunu, beraberlik duygularını harekete geçirerek, devletin bütün kurumlarının ilk andan itibaren milletiyle birlikte kenetlenerek yaraların sarılması için büyük çaba göstererek bu dehşetli yıkımın altından hep birlikte kalkmaya çalıştık. İstemesek de gelecekte de depremlerle yüzleşeceğimiz gerçeğinden hareketle, deprem olgusuyla yaşamayı öğrenmeli, olası depremleri en az hasarla ve kayıpsız atlatabileceğimiz şekilde yapılaşmayı standart haline getirmeli, toplumumuzu da deprem konusunda en üst bilinç düzeyine ulaştırmalıyız."

"Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünü ilke edinerek konutları ve iş yerlerini içinde yaşanılan çağın getirdiği bilimsel ve teknolojik veriler doğrultusunda inşa etmek gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarımızca, ilimizde bulunan tüm resmi ve özel mülkiyetlerin depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi ve güçlendirme gerektiren mevcut yapıların da en kısa sürede depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde, yıkımı yaşayan şehirlerimiz olmak üzere tüm ülkemize ve Malatya ilimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aziz milletimizin bu tür felaketleri bir daha yaşamaması temennisiyle, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, depremi maddi manevi hasarla atlatan tüm hemşerilerimizin acısını yürekten paylaşıyorum."