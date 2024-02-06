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        Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey Apartmanı arsasında duygusal anma (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:40
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        Malatya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey Apartmanı arsasında duygusal anma (2)
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        BİNALARINENKAZININ KALDIRILDIĞI ALANLARA KARANFİL BIRAKILDI

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde faciada can kayıplarının yaşandığı iller arasında bulunan Malatya'da Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası yaşamını yitirenler için depremde yıkılan Tend Garden Resıdance ve Hakimbey Apartmanı´nın enkazının kaldırıldığı alanlara karanfiller bırakıldı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı Malatya'nın büyük bir afete maruz kaldığını belirterek şunları söyledi:

        "6 Şubat depreminin yıl dönümündeyiz. Saat 04.17'de deprem saatinde kriz merkezindeydik. O anı tekrar hatırlamış ve yaşamış olduk. Ve hayat devam ediyor, devam ederken de Malatya'mızı bugünkü koşulları daha da iyileştirerek geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz güçlü. Allah beterinden korusun. Bu tür afetlerin bir daha olmaması duasında bulunuyoruz."

        Anma programı sonunda depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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