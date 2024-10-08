Servis minibüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 17'si öğrenci, 24 yaralı

MALATYA'da, servis minibüsü ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 17'si öğrenci, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 H 0089 plakalı halk otobüsü ile 44 AED 745 plakalı servis minibüsü bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 17'si öğrenci, 24 yaralı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.