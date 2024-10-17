Yeni Malatyaspor TFF'ye ligden çekilme talebi iletti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 1'inci Lig'de mücadele eden ve henüz puan ile tanışamayan Yeni Malatyaspor Türkiye Futbol Federasyonuna yeniden ligden çekilme talebi iletti.

1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor yönetimi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesis ve stadyumun dün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yeniden hasar aldığını gerçekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonuna hakları saklı kalmak kaydı ile ligden çekilme talebi iletti. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok, yaptığı yazılı açıklamada dün yaşanan depremle birlikte takımın eskisinden daha zorlu bir sürece girdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler, geçtiğimiz günlerde kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık. Dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem yeniden şehrimizi ve takımımızı büyük ölçüde etkiledi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen deprem sonrasında yeni hasarlar aldı. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir hale sürükledi. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasarlar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşmaktadır. Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu yok. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur"