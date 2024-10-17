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        Depremde öğrencisini kucağında taşıyan öğretmen: Düşündüğüm tek şey, o oldu

        MALATYA'daki depremde özel gereksinimli öğrencisini kucağında taşıyıp, güvenli alana götüren öğretmen Şura Özçelik'e Malatya Valisi Seddar Yavuz, teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:55
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        Depremde öğrencisini kucağında taşıyan öğretmen: Düşündüğüm tek şey, o oldu
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        MALATYA'daki depremde özel gereksinimli öğrencisini kucağında taşıyıp, güvenli alana götüren öğretmen Şura Özçelik'e Malatya Valisi Seddar Yavuz, teşekkür belgesi verdi. Özçelik, "O anda düşündüğüm tek şey; öğrencim oldu" dedi.

        Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan ve öğrencisini kucağında taşıdığı anlara ilişkin görüntüler ile herkesin takdirini kazanan öğretmen Şura Özçelik'e, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından teşekkür belgesi verildi. Vali Yavuz, öğretmenin yaptığı davranışın örnek olduğunu belirtti. Vali Yavuz, Şura Özçelik'in şahsında tüm öğretmenleri kutladığını söyledi.

        'KAYGIMIZ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKTI

        Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, deprem anında düşündüğü tek şeyin özel gereksinimli öğrencisi Ahmet Koç olduğunu belirterek, "Özel eğitim öğretmeni olduğumuz için sürekli bir kaygı yaşıyoruz. Tabii bu durum deprem anında en yüksek düzeye çıktı. O anda düşündüğüm tek şey; öğrencim oldu. Onu nasıl güvenli alana götürebileceğimi düşündüm. Okul idaremizin de talimatları ve yönlendirmeleri ile tahliyemizi sağladık" diye konuştu. Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaşanan depremde balkondan atlayan ve istinat duvarının çökmesi ile yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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