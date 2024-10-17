Depremde öğrencisini kucağında taşıyan öğretmen: Düşündüğüm tek şey, o oldu

MALATYA'daki depremde özel gereksinimli öğrencisini kucağında taşıyıp, güvenli alana götüren öğretmen Şura Özçelik'e Malatya Valisi Seddar Yavuz, teşekkür belgesi verdi. Özçelik, "O anda düşündüğüm tek şey; öğrencim oldu" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan ve öğrencisini kucağında taşıdığı anlara ilişkin görüntüler ile herkesin takdirini kazanan öğretmen Şura Özçelik'e, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından teşekkür belgesi verildi. Vali Yavuz, öğretmenin yaptığı davranışın örnek olduğunu belirtti. Vali Yavuz, Şura Özçelik'in şahsında tüm öğretmenleri kutladığını söyledi.