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        Malatya Stadyumu yeniden seyirciyle buluşacak

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında müsabaka oynanmaya elverişli olmayan Malatya Stadyumu kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:05
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        Malatya Stadyumu yeniden seyirciyle buluşacak
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında müsabaka oynanmaya elverişli olmayan Malatya Stadyumu kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 664 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu'nda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile stadyum müsabaka oynanmaya hazır hale getiriliyor. Deprem sonrası zorlu bur süreçten geçildiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Malatya Stadyumu, bu şehir için yalnızca bir spor tesisi değil; aynı zamanda Malatyalılar için ortak bir tutku ve buluşma noktası. Deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtik, ancak stadyumun çehresini değiştirmek ve burayı yeniden hayata döndürmek için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Malatya futboluna yeniden katkı sunmaya hazırlanan stadyum, tüm bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla taraftarlarla buluşacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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