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        Malatya'da kar yağışı sürüyor; 10 ilçede 2 gündür okullar tatil (2)

        KARDANKAPANAN 337 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDIMalatya'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:00
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        Malatya'da kar yağışı sürüyor; 10 ilçede 2 gündür okullar tatil (2)
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        KARDANKAPANAN 337 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Bugün itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 382 mahalle yolundan 337'si yeniden ulaşıma açıldı. Battalgazi, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge, Yeşilyurt ilçelerinde tüm yollar ulaşıma açılırken, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde kapalı 45 mahalle yolunun açılmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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