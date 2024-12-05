Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 10 kişi tutuklandı
MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 24 bin 866 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. 10 şüpheli de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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