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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 10 kişi tutuklandı

        MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:35
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 10 kişi tutuklandı
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        MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 24 bin 866 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. 10 şüpheli de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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