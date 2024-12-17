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        Bakan Kurum: Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:15
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        Bakan Kurum: Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik. Onlar oturdukları yerden sadece acıları istismar etti, biz Malatya’da, Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece- gündüz hiç durmadık'' dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Büyükşehir Belediyesinde Afet Koordinasyon Toplantısına başkanlık yapan Kurum, beraberindeki heyetle Orduzu Mahallesi'nde yapımı devam eden Bahçebaşı deprem konutlarında da incelemelerde bulundu.

        'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

        Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, depremin ilk anından bu yana tüm ekipler ile birlikte canla başla çalıştıklarını ifade ederek, ''Her işimizi, şehrin ileri gelenleriyle, milletvekilleriyle, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Hepimiz, çocuklarımız için; daha güvenli, daha güzel, daha güçlü bir gelecek istiyoruz. Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken teslim etme motivasyonuyla koşturuyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinde, asrın inşasında son durum nedir, paylaşmak istiyorum. Bugün 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 1900 şantiyede, yine 1581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz. Yani tam 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinelerimiz dur durak bilmiyor, 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendisimiz alın teri döküyor. Şu ana kadar, 19 bin 751’i Malatya’mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerimizi tamamladık. Şuranın altını önemle çiziyorum. Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani, tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93’ünün inşası başlamıştır. Yine Malatya’mızda, inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83’ünün inşası başlamıştır. Şimdi inşallah 2024 yılının sonuna kadar 27 bin 343’ü Malatya’mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. 2025 yılının sonuna geldiğimize Malatya’mızda 79 bin 197 konut ve iş yerini, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü depremzede kardeşlerimize sunacağız'' dedi.

        'ELİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN ÇEKMEDİK'

        Tüm depremzedelerin kendi konutlarına geçene kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        ''Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik. Onlar oturdukları yerden sadece acıları istismar etti, biz Malatya’da, Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece- gündüz hiç durmadık. Depremin ilk anında buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Çünkü bizim milletimize sözümüz var. İnsanımıza umutlarını, geleceklerini, yuvalarını geri vermek için çalıştık, çalışıyoruz.''

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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