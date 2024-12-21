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        Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı

        MALATYA'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:20
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        Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı
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        MALATYA'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfek ile vuruldu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mehmet Tuhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, olayın ardından kaçan Mehmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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