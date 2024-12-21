Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfek ile vuruldu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mehmet Tuhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak, tedaviye alındı.

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