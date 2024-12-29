Özgür Özel, cenaze törenine katıldı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın uzun süredir tedavi gören babası Hüseyin Ağbaba, dün hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba için öğle vakti Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

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