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        Malatya'da, akrabasının bıçakladığı kadın öldü

        MALATYA'nın Darende ilçesinde Emine Gürbüz (83), İstanbul'dan gelen akrabası Burak K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:27 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:30
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        Malatya'da, akrabasının bıçakladığı kadın öldü
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde Emine Gürbüz (83), İstanbul'dan gelen akrabası Burak K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Gürbüz, İstanbul'dan gelen yakını Burak K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Burak K., Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Burak K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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