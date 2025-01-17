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        Halasını öldüren şüpheli tutuklandı

        MALATYA'nınDarende ilçesinde ziyaretine gidip, tartıştığı halası Emine Gürbüz'ü (83) öldüren Burak Kurnaz (35) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:35
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        Halasını öldüren şüpheli tutuklandı
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        MALATYA'nınDarende ilçesinde ziyaretine gidip, tartıştığı halası Emine Gürbüz'ü (83) öldüren Burak Kurnaz (35) tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Gürbüz, İstanbul'dan gelen yeğeni Burak Kurnaz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Burak Kurnaz, halası Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Gürbüz'ün cenazesi, öğle vakti Irmaklı Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Burak Kurnaz ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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