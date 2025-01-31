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        Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın

        MALATYA'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:30
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        Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
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        MALATYA'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.

        Yangın, öğle saatlerinde, Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Şantiyede çalışan işçiler, konteynerlerden yükselen duman ve alevleri görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda konteynerde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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