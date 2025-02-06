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        Malatya'da depremde ölenler, Hayat Sitesi enkazının kaldırıldığı alanda anıldı

        MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler, 17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi'nin enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlik ile anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 07:32 Güncelleme: 06.02.2025 - 07:35
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        Malatya'da depremde ölenler, Hayat Sitesi enkazının kaldırıldığı alanda anıldı
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        MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler, 17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlik ile anıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yaşamını yitirenler için vatandaşlar, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde bulunan ve 17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin enkazının kaldırıldığı alanda bir araya geldi. Düzenlenen anma programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan anma etkinliği sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2 yıl önce hayatını kaybedenlerin yakınları için günün hiçbir zaman ağarmadığını belirterek, "Sayısını tam olarak bilemediğimiz ama 50 binin üzerinde olarak ifade ettiğimiz insanımızı kaybetmemiz ne kader ne fıtrat ne de takdiri ilahi olarak açıklanamaz. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve her tarafımız fay hatları ile dolu. Çok sayıda depremler yaşayıp çok sayıda insanımızı kaybettiğimizin örneklerini çok geçmişte değil 1999'da İstanbul'da, Gebze'de, Kocaeli'de yaşananları biliyoruz. Ümit ediyoruz ki 2 yıl önce yaşadığımız son olsun. Bütün hayatlarını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz" dedi.

        ‘MALATYA 'SESİMİ DUYAN VAR MI?' SLOGANININ BÜTÜNLEŞTİĞİ BİR YER’

        Elbistan merkezli ikinci büyük depreme Hayat Sitesi önündeki enkazda yakalandıklarını ve enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Malatya 'Sesimi duyan var mı?' sloganının bütünleştiği bir yer. Maalesef büyük bir deprem yaşadık. Bina olarak en çok yıkımı olan şehir Hatay'dan sonra ikinci şehir olan Malatya'dır. Birçok olumsuzluk yaşadık ama Malatya'da büyük bir dayanışma örneğini de gördük. Elazığ, Tunceli ve Ankara'dan ekmek, su geldi. Türkiye'de büyük acılar yaşandı, inşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

        Yapılan konuşmaların ardından, depremde yaşamını yitirenler için, yıkılan Hayat Sitesi'nin kaldırılan enkaz bölgesine karanfiller bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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