Kar nedeniyle kapanan yol açılıp, askere uğurlandı

MALATYA'da vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, kardan kapanan mezra yolunun ekipler tarafından açılmasıyla askere uğurlandı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Salkonak mezrasında vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, yolun ulaşıma kapanması ile mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile harekete geçen ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde kapanan Salkonak mezrası yolunun açılması ile Sert, yakınlarının omuzunda 'En büyük asker bizim asker' sloganları ile askere uğurlandı.