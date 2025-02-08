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        Kar nedeniyle kapanan yol açılıp, askere uğurlandı

        MALATYA'da vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, kardan kapanan mezra yolunun ekipler tarafından açılmasıyla askere uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:05
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        Kar nedeniyle kapanan yol açılıp, askere uğurlandı
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        MALATYA'da vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, kardan kapanan mezra yolunun ekipler tarafından açılmasıyla askere uğurlandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Salkonak mezrasında vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, yolun ulaşıma kapanması ile mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile harekete geçen ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde kapanan Salkonak mezrası yolunun açılması ile Sert, yakınlarının omuzunda 'En büyük asker bizim asker' sloganları ile askere uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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