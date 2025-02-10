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        Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

        MALATYA'da, Muhammet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:30
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        Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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        MALATYA'da, Muhammet G., kavga ettiği akrabası Ramazan A.’yı tabancayla vurarak yaraladı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Muhammet G. ve Ramazan A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet G., yanındaki tabancayla Ramazan A.’ya ateş açtı. Sağ bacağına kurşun isabet etmesi sonucu Ramazan A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ramazan A., Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Muhammet G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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