Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Muhammet G. ve Ramazan A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet G., yanındaki tabancayla Ramazan A.’ya ateş açtı. Sağ bacağına kurşun isabet etmesi sonucu Ramazan A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ramazan A., Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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