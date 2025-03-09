Yeni Malatyaspor-Ümraniyespor: 0-5

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu.

24'üncü dakikada Benny'nin Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Burak Öksüz, kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

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