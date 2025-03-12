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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

        MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:00
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
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        MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren çalışmasının ardından, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 205 sentetik hap, 148 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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