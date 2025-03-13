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        Malatya'da 34 tutuklu- hükümlü, influenza gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        MALATYA'da 34 tutuklu- hükümlü, influenza gribi şüphesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:59 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:05
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        Malatya'da 34 tutuklu- hükümlü, influenza gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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        MALATYA'da 34 tutuklu- hükümlü, influenza gribi şüphesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Akçadağ T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevinde kalan 4 mahkum, gribal enfeksiyon şikayeti ile revire başvurdu. Yapılan kontroller sonrası aynı rahatsızlık şikayeti ile toplam 34 tutuklu- hükümlü cezaevine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen 34 kişi, influenza gribi şüphesi ile tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. 34 kişinin hastanelerdeki tedavilerine devam edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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