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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:30
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 987 adet sentetik ecza, 17 gram kannabinoid, 9 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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