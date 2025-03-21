Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 987 adet sentetik ecza, 17 gram kannabinoid, 9 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.