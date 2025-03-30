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        Malatya'da depremzedelerin buruk bayramı

        MALATYA'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yağışlı havaya rağmen Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:50
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        Malatya'da depremzedelerin buruk bayramı
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        MALATYA'da 6 Şubat 2023’teki depremlerde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yağışlı havaya rağmen Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dualar edip gözyaşı döktü.

        Malatyalı depremzedeler, kılınan bayram namazının ardından depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Yağışlı havaya aldırış etmeden Şehir Mezarlığında oluşturulan Deprem Şehitliği'nde kaybettikleri yakınlarının mezarlarına gelenler, dualar edip gözyaşı döktü. Bazı depremzedeler ise kaybettikleri yakınlarının mezar taşlarının üzerine şeker bıraktı.

        Depremde 2 torununu ve gelinini kaybeden Hamza Gönültaş, "Onlar benim yavrularım. Bayram günü onları burada yalnız bırakamazdım. Her bayram bizim için buruk geçiyor, acımız ilk günkü gibi taze" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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